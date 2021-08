Business news: stima Banca centrale Brasile, inflazione 2021 ancora in crescita al 6,88 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con un tasso di inflazione al 6,88 per cento. È quanto stimano le oltre cento istituzioni finanziarie del Paese nel rapporto settimanale "Focus" pubblicato dalla Banca centrale (Bc). Il valore stimato oggi è superiore al 6,79 ipotizzato una settimana fa, mentre un mese fa la Bc pronosticava una crescita dell'inflazione nel 2021 al 6,11 per cento. L'obiettivo centrale dell'inflazione, fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc per il 2021, è del 3,75 per cento con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. Una finestra che è stata nuovamente superata a giugno, quando l'indice ufficiale dei prezzi, cresciuto dello 0,53 per cento su mese, aveva toccato quota +8,35 per cento annuo. Tutti gli osservatori economici nazionali e internazionali indicano una ulteriore tendenza all'aumento.BrbBusiness news: energie rinnovabili Brasile, a luglio battuti dieci record di produzioneBrasiliaIl Brasile ha battuto a luglio dieci record nella produzione di energia da fonti rinnovabili nella regione del nordest del paese. Lo riferisce l'Operatore nazionale del sistema elettrico (Ons) divulgando i dati mensili. In particolare, la produzione ha registrato otto record per la generazione eolica (quattro in media e quattro istantanea), oltre a due record per la produzione di energia solare. Il ministero delle Miniere e dell'Energia ha evidenziato inoltre che il 22 luglio, per la prima volta, sono stati prodotti in media più di 11 mila megawatt di energia eolica.BrbBusiness news: Brasile, Bolsonaro firma decreto che crea nuovo programma sostegno al redditoBrasiliaIl presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha presentato in parlamento il testo di un decreto esecutivo (medida provisoria) che modifica i programmi sociali di sostegno al reddito delle fasce più deboli della popolazione, creando un unico nuovo programma, chiamato Ausilio Brasile. La volontà del governo è di unire nel nuovo programma il Borsa famiglia (molto simile al reddito di cittadinanza), pagato alle famiglie più povere, con l'attuale bonus Covid, pagato dallo scorso anno in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus. Secondo una prima proiezione fornita dal governo, l'intenzione è quella di aumentare il valore attualmente destinato ai beneficiari del Borsa famiglia, dai 192 real (32 euro), ai 300 o 400 real per i futuri beneficiari dell'Ausilio Brasile.BrbBusiness news: Cile, bilancia commerciale in attivo a luglio nonostante record storico importazioniSantiago del CileLa bilancia commerciale del Cile ha registrato a luglio un attivo di 604 milioni di dollari con un forte incremento delle esportazioni ed un record storico delle importazioni. Secondo dati diffusi dalla Banca centrale, le esportazioni hanno segnato a luglio il secondo miglior risultato di sempre con 7,943 miliardi di dollari. Si tratta di un incremento del 27,3 per cento su anno, dovuto ad un aumento delle vendite di tutte le principali voci dell'export: dalle materie prime (+31,6 per cento), ai prodotti industriali (+17,6 per cento) a quelli agricoli (+7,3 per cento). Sempre sul fronte delle vendite, solo il rame ha rappresentato ingressi per 4,5 miliardi di dollari. Parallelamente la ripresa economica ha stimolato un forte incremento anche delle importazioni che a luglio hanno toccato la cifra record di 7,339 miliardi di dollari, con un incremento del 55,2 per cento su anno. Tra queste, le importazioni di beni capitali hanno segnato un aumento su anno del 29,4 per cento, con acquisti per oltre un miliardo di dollari.AbuBusiness news: Brasile, promulgata legge che permette ai club di calcio di emettere obbligazioniBrasiliaIl presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che stabilisce le regole per trasformare i club di calcio brasiliani in società e crea la figura della Società anonima di calcio (Saf). Il testo era stato approvato a giugno dal Senato e a luglio dalla Camera. Attualmente, i club di calcio sono associazioni civili senza scopo di lucro. La nuova legge prevede incentivi per la conversione dei club al modello Saf, ma non crea obbligo per i club di diventare società. Con la trasformazione i club disporranno di strumenti per la capitalizzazione delle risorse e per il proprio finanziamento, quali l'emissione di titoli di debito (obbligazioni-fut), attrazione di fondi di investimento, quotazione di azioni in borsa. Secondo la legge, la Saf è applicabile solo alle squadre di calcio maschile e femminile, escludendo la possibilità che altri sport possano modificare il proprio status. (Brb)