Afghanistan: Di Maio, con resa così veloce urgente riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quanto accaduto in Afghanistan è necessario porsi delle domande come Occidente. È quanto sottolineato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera a “Speciale Afghanistan Radio 1”. Rispondendo ad una domanda sulla situazione in Afghanistan dopo che anche la capitale Kabul è caduta nelle mani dei talebani, il responsabile della Farnesina ha dichiarato: “In questo momento la situazione in Afghanistan è in atto una transizione. Il presidente (Ashraf) Ghani in queste ore sta lasciando sia il suo ruolo di presidente dell’Afghanistan sia l’Afghanistan. Si va verso un governo di coalizione”. Il ministro ha aggiunto: “Dopo quanto accaduto senz’altro dovremmo farci qualche domanda come Occidente. In 20 anni in Afghanistan abbiamo formato forze militari e dell’ordine afgane e una resa così veloce lascia vari interrogativi”. Il ministro ha volute ribadire che l’Italia non abbandonerà il popolo afgano: “Non abbandoneremo il popolo afgano, porteremo avanti progetti di cooperazione per tutelare i diritti dei bambini, delle donne e dei cittadini. Ciò che posso dire sulla situazione in corso è che è una situazione tragica. È chiaro che è nostro preciso dovere tenere la linea della collaborazione con il popolo afgano per aiutarli a tutelare i loro diritti, facendo quello che poi l’Italia sa fare meglio, ovvero cooperazione allo sviluppo con progetti di aiuto alla società civile”.(Res)