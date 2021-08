Business news: mancanza componenti, Toyota annunzia stop produzione a Sorocaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica giapponese Toyota ha annunciato la sospensione delle attività nello stabilimento brasiliano di Sorocaba per dieci giorni a causa della mancanza di componenti necessarie all'assemblaggio delle autovetture, in particolare micro-chip. Agli operai dello stabilimento che produce i modelli Etios, Yaris e Corolla Cross, saranno imposte ferie collettive tra i giorni 18 e 27 di agosto. Le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 30 agosto. In una nota diffusa alla stampa, Toyota informa che la decisione è diventata inevitabile nonostante tutti gli sforzi della casa automobilistica per gestire la mancanza di componenti. Gli altri stabilimenti Toyota in Brasile, situati a Sao Bernardo do Campo, Indaiatuba e Porto Feliz, tutti nello stato San Paolo, continueranno con le loro normali attività. (Brb)