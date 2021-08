Business news: Banca centrale Perù aumenta tasso di sconto allo 0,50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Perù (Banco central de reserva, Bcrp) ha aumentato il tasso di interesse di 25 punti base, portandolo allo 0,50 per cento. Una decisione, si legge nella nota, che permette di mantenere il tasso "ai minimi storici" ma con la possibilità di rispondere all'aumento dell'inflazione. L'indice dei prezzi del Paese andino si mostra in crescita: a giugno è aumentato del 3,25 per cento su anno e a luglio è balzato al 3,81 per cento, sopra all'obiettivo fissato dalla Bcrp del 2 per cento con una finestra di tolleranza di un punto percentuale in più o in meno. Un obiettivo che la Banca prevede possa essere rispettato entro i prossimi dodici mesi. I prezzi, avverte la banca, continuano a risentire dell'andamento di quelli internazionali degli alimenti e dei combustibili, così come del tasso di cambio. Si tratta della prima decisione adottata dall'autorità monetaria dopo l'insediamento del nuovo presidente del Perù, Pedro Castillo. (Brb)