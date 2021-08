Business news: Argentina, inflazione luglio al 51,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'inflazione in Argentina è aumentata del 3 per cento su mese e del 51,8 per cento su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec) segnalando che da gennaio i prezzi sono cresciuti del 29,1 per cento, un decimale in più dell'obiettivo che il governo di Alberto Fernandez si era prefisso di raggiungere a dicembre. I dati confermano l'Argentina come il secondo Paese dell'America latina con il tasso più alto, solo dietro il Venezuela, che viaggia su un incremento annuale di quasi il 2000 per cento. Le voci del paniere che hanno registrato a luglio aumenti superiori alla media sono quelle relative a "ristorazione e turismo", con un +4,8 per cento; salute, con un +3,8 per cento; e alimenti e bevande, con un +3,4 per cento. (Abu)