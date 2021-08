Business news: Brasile, consumo di energia cresce 7,7 per cento nel primo semestre nel corso della crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Brasile è cresciuto nel primo semestre di quest'anno del 7,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tutti i settori hanno registrato un incremento dei consumi energetici e dovrebbero mantenere la stessa tendenza anche nel secondo semestre. Lo riferisce l'Impresa di ricerca energetica (Epe) analizzando i dati del Sistema interconnesso nazionale (Sin). Nei primi 6 mesi dell'anno il Brasile ha utilizzato circa 250.000 GWh (gigawattora). Il volume è maggiore di quello utilizzato nel 2020, in virtù soprattutto del fatto che nel secondo trimestre dello scorso anno l'economia brasiliana stava ancora facendo i conti con la paralisi di molti settori produttivi a causa della pandemia di covid-19. Tuttavia il consumo è superiore anche a quello registrato nello stesso del 2019, periodo pre-pandemia. (Brb)