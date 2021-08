Afghanistan: "Nyt", presidente Ghani trova riparo in Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afgano, Ashraf Ghani, si trova in Uzbekistan con la moglie e altri rappresentanti del suo entourage. È quanto riferito dal “New York Times”, dopo che quando sono circolate le prime notizie sulla decisione di Ghani di lasciare il Paese si era parlato di una tappa in Tagikistan per poi dirigersi in un Paese terzo. Ghani. Secondo quanto riferito da una delegazione del governo afgano ai colloqui di Doha, si trova con la moglie, Rula e due consiglieri. (Nys)