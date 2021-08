Afghanistan: Di Maio, rimarrà presidio ambasciata con supporto rafforzato da Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha dichiarato, intervenendo questa sera a “Speciale Afghanistan Radio 1”, che l’Italia manterrà un presidio diplomatico presso l’aeroporto di Kabul. “In Afghanistan rimarrà il nostro presidio diplomatico, così come succede con le altre ambasciate straniere. Il rappresentante del corpo diplomatico resterà in Afghanistan e seguirà il protocollo di tutti gli altri Paesi del mondo che erano presenti nel Paese, garantendo un presidio diplomatico nell’aeroporto di Kabul”, ha affermato il responsabile della Farnesina. “Inoltre da Roma rafforzeremo il supporto a questo presidio con tutti i servizi che potremo garantire”, ha aggiunto il ministro. “Chiaro che vedremo anche l’evolversi nelle prossime ore della situazione e poi decideremo come rimodulare il dispositivo nei prossimi mesi”, ha affermato Di Maio.(Res)