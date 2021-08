Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia, Paese culla della primavera araba del 2011, è ancora in attesa di conoscere il proprio destino dopo il colpo di mano del capo dello Stato, Kaies Saied. Il 25 luglio scorso, nel giorno della festa della Repubblica, il presidente ha licenziato il primo ministro Hichem Mechichi e congelato per 30 giorni i lavori dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale dominato dal partito islamico Ennahda, invocando l’articolo 80 della Costituzione. Da allora, Saied ha attuato una serie di purghe e di nomine chiave, ma la crisi politica e soprattutto economica è lungi dall’essere risolta. Il capo dello Stato gode dell’appoggio dei militari e di ampie fasce della popolazione, ma deve ancora scogliere importanti nodi come la nomina di un nuovo primo ministro. Fonti stampa indicano che la guida del governo potrebbe essere affidata a una figura indipendente con un solido curriculum in campo economico: una sorta di Mario Draghi in salsa tunisina, come avvenuto ad esempio nella vicina Algeria, dove il presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, ha affidato a Aymen Benabderrahmane, ex ministro delle Finanze e governatore della Banca centrale, le chiavi dell’esecutivo. “Agenzia Nova” ne ha parlato con due esperti: Soufiane Ben Farhat, giornalista, scrittore e analista politico tunisino; e Tarek Megerisi, senior policy fellow del programma Nord Africa e Medio Oriente presso il think tank European Council on Foreign Relations (Ecfr). “Siamo in una situazione di attesa, perché non c’è ancora un governo e non sappiamo cosa ne sarà di questo parlamento. Siamo un’atmosfera di incertezza generale”, spiega Ben Farhat. (segue) (Res)