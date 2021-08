Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Ben Farhat, personalità di spicco come Ben Hammouda o Abbassi potrebbero accettare l’incarico di primo ministro solo a una condizione: quella di essere indipendenti e di avere libertà di attuare le riforme, anche impopolari, necessarie per salvare la Tunisia del rischio crack. “Saied non ha un partito, anche se attorno a lui ci sono molti movimenti che dicono di stare dalla sua parte tra i cosiddetti ‘movimenti rivoluzionari’. Ma lui è un uomo di centro-destra. I tunisini, come gli italiani, sono di destra quando guardano al proprio aspetto economico, ma al livello di idee sono piuttosto a sinistra, vogliono cioè essere liberi. Saied deve ora dimostrare da che parte vuole stare”, aggiunge Ben Farhat. “Il rincaro dei prezzi, gli investimenti, il turismo, le esportazioni, la gente che ha fame e che non ha lavoro: se Saied concentra tutto nelle sue mani, sarà responsabile anche delle esigenze popolari. La storia lo insegna: puoi anche essere l’eroe di un giorno, ma se crei aspettative che vengono disattese la gente ti si rivolta contro”, spiega ancora il giornalista tunisino. (segue) (Res)