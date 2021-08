Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attori internazionali, Italia compresa, seguono con preoccupazione l’evolversi della crisi in Tunisia. Il presidente Saied - che il 16 giugno aveva compiuto una visita a Roma - ha intanto rafforzato la propria presa sul potere, rimuovendo il direttore della televisione pubblica, e affidando la guida del ministero dell’Interno al suo consigliere per la sicurezza, Ridha Gharsallaoui. Mentre si moltiplicano i segnali di una possibile stretta autoritaria, i media legati ai Fratelli musulmani riferiscono che il “golpe morbido” sarebbe stato organizzato con il sostegno degli Emirati Arabi e dell’Egitto. Negli ultimi mesi, in effetti, il principale interlocutore del presidente Saied è stato il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi. Da parte sua, Ben Farhat esclude un impegno diretto del Cairo nella crisi tunisina. “Le notizie secondo cui soldati o servizi segreti egiziani abbiano arrestato il premier Mechichi sono poco serie. La Tunisia è capace di difendersi sia dall’interno che dall’esterno. Sicuramente, Saied somiglia ad Al Sisi nel suo braccio di ferro i Fratelli musulmani e l’esercito è suo alleato, ma egli è un civile. Noi in Tunisia non abbiamo una tradizione militare come in Algeria ed Egitto”, spiega il giornalista. Secondo Ben Farhat, la Tunisia gode – almeno a parole - del sostegno dei Paesi del Golfo, dell’Egitto, dell’Algeria, della Francia e dell’Italia. “Ma c’è un problema. Generalmente si tende a dire che la Tunisia è un Paese piccolo e che si può salvare con uno sforzo economico relativamente esiguo. Ma la stessa cosa è avvenuta in Sudan, che poi è stato abbandonato a sé stesso”, aggiunge Ben Farhat, invitando l’Unione Europea a non lasciare la Tunisia da sola in queto momento di difficoltà. (segue) (Res)