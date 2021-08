Business news: Perù, ministro Economia esclude di introdurre controllo dei prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze del Perù, Pedro Francke, ha escluso l’introduzione di un controllo dei prezzi a fronte di un aumento dei costi di alcuni prodotti di base, anticipando la possibilità di concedere un bonus alle famiglie più bisognose. “La nostra idea è di cercare di dare un aiuto diretto, aiuti all'occupazione in modo che le persone abbiano più soldi. Perché il controllo dei prezzi è totalmente escluso”, ha detto il ministro intervenendo al programma domenicale “Punto Final”. Il ministro ha aggiunto che resta ottimista circa le stime di crescita dell’economia peruviana. "Stiamo mantenendo la proiezione di crescita per quest'anno del 10 per cento”, ha dichiarato. (Brb)