Roma: gli eventi per il fine settimana di Ferragosto, cinema teatro e giochi pirotecnici

- Eventi musicali, teatro, spettacoli pirotecnici. Per i romani che nel fine settimana di Ferragosto sono rimasti nella Capitale sono molteplici gli eventi in programma. All'arena di Tor Bella Monaca, periferia di Roma, arriva lo spettacolo "Anfitrione" con Cecilia Capriotti e Franco Oppini. Al nuovo Parco Roma World, vicino a Cinecittà world, si torna invece indietro nel tempo, offrendo ai visitatori una giornata da Antichi Romani. Inoltre, sempre nella Capitale, si potrà scegliere un film in una delle arene estive della città: dall'Arena Garbatella all'arena di Luci Ombre della manifestazione Altra Visione - a India, l'estate al cinema, son diverse le scelte a disposizione dei cittadini che, tra l'altro avranno la possibilità di scegliere se andare al Cinevillage Parco Talenti, o a Notti di cinema a piazza Vittorio. Le note del Rigoletto saranno ospitate alla Casa del Cinema, grazie alla proiezione dell'opera di Verdi nella versione diretta da Charles Roubaud al Théâtre Antique d'Orange. Non solo film ma anche danza. Il tango sarò protagonista al Parco del Celio, nell'ambito della rassegna Jazz & Image. Oggi, infine, saranno aperti tutti i musei civici di Roma e le mostre ospitate, le aree archeologiche del Mausoleo di Augusto, del Circo Massimo (compresa la visita in realtà virtuale Circo Maximo Experience) e dei Fori Imperiali, oltre al Macro e alle mostre allestite al Mattatoio. Fuori Roma, invece, largo spazio ad eventi musicali e di cabaret con gli stabilimenti che ospiteranno serate di pianobar con canzoni evergreen da sempre colonna sonora delle serate agostane. Dal Circeo a Santa Marinella, passando per Anzio, Nettuno e Ostia la tendenza è quella dell'evento all'aperto, rispettando le misure di contenimento anti covid. Da Max Pezzali ed Edoardo Bennato passando per la comicità del comico Maurizio Battista, allo stadio del baseball di Anzio, la rassegna "Anzio Estate" ha conquistato il pubblico lidense. Infine occhi alzati al cielo per ammirare gli spettacoli dei fuochi di artificio che come ogni anno fanno innamorare centinaia di romani e non. (Rin)