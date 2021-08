Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista internazionale, secondo Megerisi, le monarchie del Golfo, l’Algeria e l’Egitto sostengono l’azione di Saied dal momento che, a suo dire, “la Tunisia da democrazia parlamentare sta tornando indietro verso l’autocrazia”, una forma di governo che in qualche modo “legittima” tali Paesi. L’Algeria in particolare, aggiunge l’analista, si distingue dall’Egitto e dal Golfo perché “vuole prima di tutto la stabilità in Tunisia, che ci sia una democrazia parlamentare o meno”. I vicini algerini stanno cercando “ridurre le tensione” di “mediare” nella crisi, dialogando con Saied per “dimostrare che l’Algeria è la potenza nella regione”. Da parte loro, il Cairo e i Paesi sunniti del Golfo “vogliono che Saied vada allo scontro con la Fratellanza musulmana”, un obiettivo per il quale le petro-monarchie sarebbero “disposte a investire finanziariamente” evitando alla Tunisia di ricorrere all’Fmi. “Questo potrebbe porre Saied in una posizione più comoda nella scelta di un primo ministro a lui fedele, a scapito di una personalità in grado di negoziare con il Fondo”, aggiunge Megerisi. (segue) (Res)