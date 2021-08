Lazio: da inizio anno a Roma 5 mila mezzi senza assicurazione, impazza truffa tagliando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 140mila controlli stradali sulla copertura assicurativa di auto effettuate dalla polizia locale di Roma Capitale dall'inizio dell'anno, sono stati trovati 5mila casi di irregolarità. Auto o moto, quindi, che viaggiavano senza la cosiddetta Rc auto, l'assicurazione che copre i danni provocati in caso di incidente. Per i mezzi, in quei 5mila casi, sono scattate le sospensioni dalla circolazione stradale oltre ad una multa per i conducenti, che supera gli 800 euro. Se tra questi c'era il 50enne fermato alla guida dello scooter senza assicurazione, revisione, patente revocata per mancanza di punti, quindi con dolo, molti sono stati quelli che, pur avendo pagato una polizza, erano ignari di viaggiare su un mezzo senza copertura assicurativa. Si tratta di truffe on line, non nuove, ma che si sono moltiplicate in questo periodo tanto che le segnalazioni arrivano da ogni "strada" della Regione ed in particolare dalle arterie autostradali. (segue) (Rer)