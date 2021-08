Lazio: da inizio anno a Roma 5 mila mezzi senza assicurazione, impazza truffa tagliando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci capita fin troppo spesso, nella media di due o tre casi a turno - dichiara ad Agenzia Nova un agente della polizia autostradale -, di fermare automobilisti convinti di avere tutti i documenti di viaggio in regola per poi scoprire che manca la copertura assicurativa nonostante il possesso del tagliando che dimostra, solo in apparenza, la validità della polizza". In alcuni casi gli agenti intuisco il dolo, cioè automobilisti che volutamente hanno stampato un tagliando per tentare di aggirare i controlli, ma nella maggior parte dei casi, lo stupore e lo sgomento nello scoprire di non essere assicurati e di essere stati truffati, è sincero. Purtroppo, però, le sanzioni scattano ugualmente. "I truffati raccontano tutti la stessa dinamica - racconta l'agente della polizia stradale -. Tutto ha origine dalla ricerca su internet di costi assicurativi contenuti attraverso i siti che confrontano i prezzi. Per ricevere i preventivi comparativi, le piattaforme chiedono di lasciare il numero di utenza telefonica. Dopo un breve tempo, però, invece dei preventivi ricevono la telefonata di un operatore che propone loro una polizza ad un prezzo molto competitivo". Agganciato l'interesse dell'automobilista "chiedono il pagamento attraverso Paypal o altre piattaforme di pagamento dello stesso genere, in seguito al quale, così come per le agenzie assicurative "oneste", inviano un contratto di polizza con un tagliando assicurativo, lo stesso che ai controlli risulta essere carta straccia. (segue) (Rer)