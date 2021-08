Afghanistan: talebani pronti a dichiarare emirato islamico, spari all'aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani sono in procinto di proclamare la creazione dell'emirato islamico dell'Afghanistan dal palazzo presidenziale di Kabul. Ad annunciarlo una fonte dei talebani citata da vari media internazionali, mentre l’agenzia di stampa russa “Sputnik” e l’emittente televisiva “Al Arabiya” riferiscono che i talebani sarebbero già entrati nel palazzo presidenziale senza che il corpo di sicurezza a guardia della sede istituzionale opponesse resistenza. Nella capitale afgana, tuttavia, qualche scontro sembra esserci effettivamente stato come riferito dall’Ong Emergency. "Oltre 40 feriti sono arrivati al nostro ospedale di Kabul. La maggior parte proveniva dai combattimenti nell'area di Qarabagh. Ventidue sono stati ricoverati, gli altri (meno gravi) sono stati trasferiti ad altre strutture. Stiamo assistendo altri feriti", ha scritto l’Ong sul suo profilo Twitter. Nel mentre dall’ambasciata degli Stati Uniti, il cui personale sta operando da diverse ore dall’aeroporto di Kabul, giunge la notizia che proprio lo scalo sarebbe stato preso di mira da colpi d’arma da fuoco. "Il contesto di sicurezza a Kabul sta cambiando rapidamente, e questo vale anche per l'aeroporto. Ci sono notizie secondo cui l'aeroporto è stato preso di mira da colpi d’arma da fuoco”, riferisce la missione diplomatica in una nota in cui invita “i cittadini statunitensi di trovare un riparo". (segue) (Res)