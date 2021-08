Afghanistan: talebani pronti a dichiarare emirato islamico, spari all'aeroporto di Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la situazione sembra in continuo divenire, l’emittente televisiva “Cnn” fa sapere che l’amministrazione presidenziale statunitense starebbe valutando l’invio di ulteriori contingenti militari in Afghanistan per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Tale decisione, tuttavia, non sarebbe stata ancora presa in via ufficiale. Alla richiesta specifica dell’agenzia di stampa “Ria Novosti” al ministero della Difesa britannico se anche il governo di Londra starebbe valutando un’analoga misura è giunta una secca smentita. Nel mentre ha parlato il premier britannico, Boris Johnson, al termine di una riunione del Cobra, il comitato convocato da Downing Street in caso di emergenza o minacce alla sicurezza nazionale. Johnson ha dichiarato che nessuno vuole che l'Afghanistan diventi un "focolaio di terrore" e ha invitato i Paesi occidentali, con visioni “simili” sulla gestione del potere, a lavorare insieme e a non riconoscere alcun nuovo governo senza un accordo. Johnson, intanto, ha detto che il Parlamento sarà chiamato mercoledì a discutere della situazione afgana. Il premier britannico ha ammesso che la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Paese ha "accelerato le cose" in Afghanistan, ammettendo comunque che "era chiaro da molto tempo che sarebbe andata così". (Res)