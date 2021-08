Francia: Paese diviso sul pass sanitario introdotto dal governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra questione controversa riguarda i datori di lavoro, i quali potranno richiedere il pass sanitario per il Covid-19 a tutti i candidati durante i processi di selezioni per le nuove assunzioni. Come riferisce l'emittente televisiva "Bfmtv", in caso di richiesta del pass sanitario per i nuovi assunti sarà obbligatorio presentare tale documentazione anche per tutti i lavoratori. In caso di inadempienza il contratto potrebbe essere considerato invalido. Secondo quanto spiegato dal direttore generale dell'istituzione amministrativa pubblica francese, Benoit Serre, se un candidato rifiuterà di vaccinarsi contro il Covid dovrà presentare un test negativo ogni tre giorni. In proposito il ministro della Salute, Oliver Veran, ha chiarito che i test negativi al Covid-19 per le persone non vaccinate avranno una validità di 72 ore. Secondo il ministro, i test negativi, che permetteranno l'accesso ai locali pubblici in alternativa alla vaccinazione, avranno una validità maggiore di quanto precedentemente reso noto e saranno quindi validi per 72 ore dall'effettuazione anziché per 48. “I test per il Covid-19 senza prescrizione medica non saranno più gratuiti da metà ottobre”, ha precisato nei giorni successivi il portavoce del governo Attal. (segue) (Res)