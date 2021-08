Francia: Paese diviso sul pass sanitario introdotto dal governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese, oltre all’introduzione del pass sanitario, intende proseguire con la campagna di vaccinazione. "Se dovessimo dimostrare che la vaccinazione è il modo più efficace per rispondere a questa variante Delta, purtroppo questi nostri territori d'oltremare ne forniscono una dimostrazione crudele", ha sottolineato il presidente francese denunciando la situazione d’emergenza a Martinica e Guadalupa. "In questi territori solo il 20 per cento delle persone di età superiore ai 12 anni è completamente vaccinato", ha detto Macron osservando che questo valore è un terzo del livello raggiunto dal resto della Francia. Negli ultimi giorni, tuttavia, stanno rallentando le prenotazioni dei vaccini anche in Francia. Dopo un’accelerazione al momento dell’annuncio dell’introduzione del pass sanitario a fine luglio, al momento si registra un calo nelle prenotazioni. Il presidente Macron ha ribadito di voler raggiungere l’obiettivo di 50 milioni di francesi vaccinati con la prima dose a fine agosto: un obiettivo non semplice da raggiungere visto che sinora, poco più di 45 milioni di francesi hanno ricevuto almeno una dose e quasi 38 milioni hanno completato il percorso per l’immunizzazione. (Res)