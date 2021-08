Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa tunisina ipotizza che il governatore della Banca centrale della Tunisia, Marouane al Abbassi, sarebbe il candidato principale per guidare il futuro governo del Paese nordafricano. “Ci sono dei nomi che stanno circolando, ma non sappiamo ancora se queste voci siano veritiere”, afferma Ben Farhat, evidenziando le anomalie del sistema politico tunisino, troppo dipendente dal gioco di equilibri fra le cosiddette “tre presidenze” (della Repubblica, del Governo e del Parlamento). “Dalla rivoluzione del 2011 ad oggi abbiamo sempre avuto un presidente eletto a suffragio universale con prerogative più o meno ristrette, anche se eletto con un ampio consenso, e un capo del governo, nominato dal presidente, con ampi poteri: questo ha creato problemi. II sistema politico tunisino è una trappola”, aggiunge il giornalista. Il presidente Saied, a detta di Ben Farhat, non è in grado di rappresentare da solo il potere esecutivo e legislativo, soprattutto alla luce delle importanti sfide economiche che deve affrontare. (segue) (Res)