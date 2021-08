Vaticano: Papa, un pensiero per chi non è in vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus Papa Francesco ha rivolto parole di augurio a quanti sono in ferie ma ha poi aggiunto: "Non posso però dimenticare coloro che non possono andare in vacanza - ha detto Papa - coloro che rimangono al servizio della comunità per servire e anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e dalla chiusura per ferie di alcuni servizi. Penso specialmente ai malati, agli anziani, ai carcerati, ai disoccupati, ai profughi e a tutte le persone sole o in difficoltà". (Civ)