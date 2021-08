Afghanistan: Ghani lascia il Paese, portavoce talebani a "Bbc" non ci sarà vendetta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afgano, Ashraf Ghani, ha lasciato il Paese per trovare riparo in Tagikistan, da dove si recherà in un Paese terzo, molto probabilmente la Russia, mentre i talebani sono oramai entrati a Kabul, la capitale del Paese. È quanto annunciato dal capo del Consiglio supremo per la riconciliazione nazionale in Afghanistan, Abdullah Abdullah, in un videomessaggio su Facebook, durante il quale ha invitato i cittadini afgani a mantenere la calma. Si sono, quindi, conclusi i negoziati fra le autorità legittime afgane e i talebani che, di fatto, si preparano ad annunciare la conquista del Paese. Diversi altri numerosi aerei civili, peraltro, stanno lasciando l’aeroporto di Kabul con a bordo, con ogni probabilità, gli altri rappresentanti del governo oramai arresosi ai talebani. Con la dipartita del governo, ai militanti talebani oramai asserragliati alla periferia di Kabul è stato concesso l'ingresso in città. Secondo quanto riporta una fonte del palazzo presidenziale dell’agenzia di stampa “Sputnik”, Abdullah Abdullah, è atteso oggi a Kabul per annunciare una decisione sulla futura leadership afgana. Intanto, il portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha dichiarato all’emittente televisiva britannica “Bbc” che "non ci sarà vendetta" nei confronti del popolo afgano. "Assicuriamo alle persone in Afghanistan, in particolare nella città di Kabul, che le loro proprietà, le loro vite sono al sicuro: non ci sarà vendetta nei confronti di nessuno", ha detto Shaheen, aggiungendo: "Siamo i servi del popolo e di questo Paese". (segue) (Res)