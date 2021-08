Afghanistan: Ghani lascia il Paese, portavoce talebani a "Bbc" non ci sarà vendetta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, Estonia e Norvegia avrebbero richiesto di tenere il prima possibile una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan, stando a quanto riferito da alcune fonti dell’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Estonia e Norvegia hanno chiesto un incontro il prima possibile", ha detto la fonte, secondo cui l'obiettivo dell'incontro è "affrontare l'evolversi della situazione" nel Paese. All'inizio della giornata, il rappresentante speciale del presidente russo per l'Afghanistan Zamir Kabulov ha dichiarato che la Russia, insieme ad altri Paesi partner, sta lavorando per convocare una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Afghanistan. L'inviato presidenziale russo, tuttavia, fanno sapere di essere pronte a lavorare con il governo di transizione pur non riconoscendo i talebani come legittime autorità del Paese. "Siamo sempre stati per un governo di transizione, naturalmente, proveremo a lavorare con loro", ha detto Kabulov. "No, non l'abbiamo ancora riconosciuto i talebani come autorità legittime, ma ogni cosa ha il suo tempo, aspettate e vedrete", ha detto l'inviato russo. (Res)