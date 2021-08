Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha devastato la fragile economia del Paese rivierasco, annullando la stagione turistica fondamentale per il lavoro stagionale, per reperire valuta estera, per stabilizzare il dinaro ed evitarne la svalutazione. La Tunisia sta negoziando un maxi accordo di prestito da 4 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi), ma allo stato attuale non è chiaro se il Paese è in grado di fare “i compiti a casa” come richiesto dall’organizzazione di Bretton Woods. “Abbiamo bisogno di un uomo come Mario Draghi, di una personalità con un forte background economico che abbia il consenso sia della destra che della sinistra”, aggiunge ancora Ben Farhat. Tra i nomi che circolano per la guida del governo c’è anche l’economista Hakim Ben Hammouda, già ministro delle Finanze dal 2014 al 2015 sotto il governo di Medi Jomaa. “Ma non siamo sicuri che questa sarà la scelta del presidente. Per lui, l’immagine di un uomo onesto viene prima di tutto, ma la politica non è unicamente dichiarazioni di principio: la politica è anche pratica, la gente in Tunisia può diventare molto esigente da una settimana all’altra”. (segue) (Res)