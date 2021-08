Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tarek Megerisi, senior policy fellow del programma Nord Africa e Medio Oriente presso Ecfr, ricorda come dal 25 luglio in Tunisia siano cambiate molte cose, ma “il danno strutturale al sistema rimane: c’è un suolo uomo al comando con un potere pressoché assoluto, consapevole che l’unico modo per mantenere la popolarità, se le cose dovessero andare male, è arrestare e processare i parlamentari”. Secondo l’esperto libico residente a Londra, “più a lungo dura questo stallo, più difficile sarà il controllo dello Stato e questo non è un fatto positivo, dal momento che il Paese ha molti problemi economici e sanitari da affrontare”. Megerisi sottolinea come ci siano grandi aspettative per la nomina di un primo ministro in grado di “ricostruire” la nazione. “Sono stati fatti dei nomi con un background economico. Saied è sotto pressione da parte dei mercati per dimostrare che la Tunisia può ancora lavorare insieme al Fondo monetario internazionale”, aggiunge l’esperto. “Il problema è che il primo ministro difficilmente avrà garanzie di indipendenza, anzi molto probabilmente sarà il capro espiatorio se le cose andranno male: Saied deve mantenere la sua popolarità ad ogni costo. È più probabile che il presidente sceglierà qualcuno a lui fedele, piuttosto che un tecnocrate alla Mario Draghi”, aggiunge Megeresi. (segue) (Res)