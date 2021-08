Tunisia: il Paese attende di conoscere il suo destino dopo il colpo di mano di Saied (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europei, a detta dell’analista di Ecfr, “non devono cadere nella trappola” e devono mostrarsi “migliori” dei Paesi arabi, mostrando una maggiore visione a lungo termine. “L’Italia ovviamente ha interesse a preservare la stabilità della Tunisia per far fronte al dossier migratorio. La Francia, da parte sua, non vuole perdere la sua posizione dominante. Ma bisognerebbe guardare non all’oggi, ma all’stabilità causata da Saied nel medio-lungo periodo e cercare di riportare la Tunisia in uno scenario maggiormente prevedibile, riparando il quadro politico e non dare a un solo uomo il potere di riscrivere la Costituzione, con il rischio di dividere il Paese. Più questa situazione andrà avanti, più i margini di azione si ristringeranno. Abbiamo già visto questa storia in precedenza nella regione: quando gli europei si rifiutato di agire, diventano irrilevanti”, conclude Megerisi. (Res)