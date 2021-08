Siria: la provincia di Dara’a al centro delle rotte energetiche regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, l’analista Hafez ha detto che vi sarebbe un’intesa tra la Giordania, la Russia e gli alleati del presidente Bashar al Assad per rilanciare l'economia di Damasco. Malik ha aggiunto che la Russia sta attualmente frenando un'invasione di Dara’a da parte delle forze sciite per impedire un'espansione dell'influenza dell’Iran – Paese che continua a fornire un forte sostegno al governo di Damasco - nel sud della Siria, sottolineando che Russia e Giordania hanno un accordo di massima sulla questione. La fonte consultata da “Nova” ha affermato che la posizione della Turchia rimane sconosciuta: anche se Ankara generalmente si oppone a qualsiasi progetto energetico a cui non partecipa, il suo silenzio potrebbe anche essere una conseguenza della tregua in corso con l'Egitto. “Negli ultimi tre anni è stata stretta una grande alleanza tra Egitto, Giordania e Iraq: è probabile che la Siria vi si unirà in futuro”, ha concluso la fonte. I militanti ribelli siriani che stanno combattendo nella provincia di Dara’a vorrebbero che la Turchia, che controlla parte della Siria settentrionale, svolga un ruolo maggiore nel sud del Paese. I media turchi, in particolare il quotidiano filogovernativo “Sabah”, riporta che Muneef al Zaim, il portavoce delle forze di opposizione a Dara'a, ha affermato che Ankara dovrebbe assumere il ruolo di “garante” nell'area poiché Iran e Russia non hanno adempiuto ai loro doveri proteggendo la popolazione dagli attacchi di Damasco. (segue) (Res)