Siria: la provincia di Dara’a al centro delle rotte energetiche regionali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq importa elettricità e gas dall'Iran, rendendo Baghdad da un lato dipendente da Teheran per il suo fabbisogno energetico e dall’altro fortemente esporta alle sanzioni degli Stati Uniti, con Washington che periodicamente concede deroghe per consentire le importazioni. Il progetto di un gasdotto in grado di collegare l’Iraq all’Egitto era già emerso nel 2016 e prevedeva il collegamento da Rumaila, nel sud dell'Iraq, a Ma'an, nel sud della Giordania, collegandosi con l'Arab Gas Pipiline. Prima della guerra contro lo Stato islamico durata dalla seconda metà del 2014 alla fine del 2017, l’Iraq aveva pianificato di fornire il proprio gas in eccesso alla Siria dal giacimento di Akkas (da 157 miliardi di metri cubi) situato nella provincia occidentale dell’Anbar, ma lo sviluppo del giacimento è stato fermato a seguito dell’occupazione della provincia da parte dei militanti islamisti. Con i governi che ora controllano il territorio della Siria orientale e dell'Iraq occidentale, i lavori potrebbero riprendere secondo diversi analisti. La società di servizi petroliferi con sede negli Stati Uniti Schlumberger sarebbe in prima linea per guidare un consorzio per lo sviluppo di Akkas che potrebbe vedere il coinvolgimento anche dell’Arabia Saudita. (Res)