Migranti: crisi al confine fra Lituania e Bielorussia, la nuova rotta che preoccupa l’Ue arriva da Est (3)

- Di certo c’è che la crisi migratoria al confine lituano-bielorusso sembra aver mostrato ai Paesi che condividono una “frontiera esterna” dell’Unione europea quei problemi che Paesi come l’Italia e la Grecia, in particolare, hanno dovuto affrontare con i flussi provenienti dal Mediterraneo. Non a caso, prima dell’arrivo degli aiuti Ue, il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, e il primo ministro sloveno, Janez Jansa, hanno scritto in una lettera congiunta inviata ai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell’Ue: “La protezione delle frontiere esterne dell’Ue è responsabilità congiunta di tutti gli Stati membri”. Una questione più volta dibattuta a livello europeo in tema di Trattato di Dublino, proprio perché i Paesi mediterranei dell’Ue insistevano sulla necessità di far rispettare gli accordi sulle quote di ricollocamento e modificare le responsabilità degli Stati di primo approdo. Pur con numeri ben lontani da quelli raggiunti nei picchi di attraversamenti del Mediterraneo, ma anche nelle fasi più acute dei transiti attraverso la cosiddetta “rotta balcanica”, il sempre più marcato arrivo di migranti inizia a rappresentare un problema per la Lituania. Peraltro, visti i pessimi rapporti in atto da circa un anno con il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko – che di fatto facilitando il transito di migranti sta rispondendo alle sanzioni internazionali subite in seguito alla repressione delle proteste dell’opposizione –, sembra difficile che si possa raggiungere con le autorità di Minsk un’intesa simile a quella concordata con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (Res)