Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile (2)

- Scoppiato sullo sfondo di rivendicazioni tigrine di lunga data e con il pretesto di un attacco sferrato dal Tplf ad una postazione del comando federale settentrionale, il conflitto ha visto una vera e propria svolta a fine giugno, quando i tigrini hanno lanciato la loro controffensiva. Dopo aver riconquistato la capitale tigrina Macallè e le principali città della regione – tra cui Adigrat, Wukro, Shire, Axum, Korem e Alamata – le forze del Tplf sono avanzate con decisione verso est, entrando per la prima volta nella regione di Afar, quindi in quella degli Amhara. In quest’ultima hanno di recente preso il possesso anche della città di Lalibela, le cui chiese rupestri sono Patrimonio dell’umanità delle Nazioni Unite. Storico “zoccolo duro” dell’esercito federale per l’addestramento e l'arsenale militare di cui fanno prova i suoi combattenti, nella loro traiettoria i tigrini - bollati come “terroristi e traditori” da Addis Abeba - sembrano avere l’obiettivo di tagliare la strada che dalla capitale etiope conduce verso Gibuti, ovvero verso il mare. Sebbene il Tplf – e il suo braccio armato, le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) – abbia finora dichiarato di non avere ambizioni territoriali e di volersi limitare ad indebolire il nemico anche allo scopo di scoraggiare possibili controffensive da parte delle Forze di difesa nazionali etiopi (Endf), secondo diversi analisti il vero obiettivo dei tigrini sarebbe quello di controllare il collegamento stradale e ferroviario tra Addis Abeba e Gibuti – principale arteria commerciale per l’Etiopia – creando una sorta di zona cuscinetto di “profondità strategica” nella regione di Afar, dove i tigrini possono contare anche sul sostegno dei ribelli locali. La recente dimostrazione di solidarietà mostrata dai combattenti dell'Esercito di liberazione oromo (Ola) alla causa tigrina ne è un'ulteriore prova: braccio armato del Fronte di liberazione oromo (Olf) - come il Tplf messo al bando nel paese come organizzazione terroristica - l'Ola ha stretto con i tigrini una vera e propria alleanza militare allo scopo di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed. "L'unica soluzione ora è rovesciare questo governo con le armi, parlando la lingua con cui vogliono si parli loro" ha dichiarato ai media internazionali il leader dell'Ola, Kumsa Diriba, affermando che l'accordo con le Forze di difesa del Tigrè (Tdf) è stato concluso "settimane fa". Diriba ha precisato che le parti hanno concordato alcune linee "per cooperare contro lo stesso nemico, specialmente a livello militare", e anche se non sono per ora previste azioni di combattimento fianco a fianco "c'è la possibilità che questo possa accadere". Di certo, ha aggiunto Diriba, "ci sarà una grande coalizione contro il regime" del primo ministro Ahmed. Nelle stesse ore, il leader del Tplf, Getachew Reda, ha dichiarato alla "Bbc" che i tigrini continueranno a combattere l'esercito federale, rincorrendo le sue truppe fino alla capitale Addis Abeba se necessario. (segue) (Res)