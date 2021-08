Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto un totale di 200mila persone sono state costrette a sfollare dalla regione etiope degli Amhara e altre 54mila da quella di Afar, dove si sono estesi i combattimenti fra l’esercito federale e i membri del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Le cifre sono state confermate dal Sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e coordinatore dei soccorsi di emergenza, Martin Griffiths, che ha commentato l’aggravarsi della crisi umanitaria nel Tigrè, confinante con le due regioni coinvolte. Il funzionario ha riferito che negli ultimi giorni un totale di 122 camion umanitari sono entrati nel Tigrè, dove circa 400mila persone affrontano una grave carestia ed oltre il 90 per cento degli abitanti ha imminente bisogno di aiuti alimentari. E se l'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) ha fatto sapere di essere finalmente potuto rientrare nei campi del Tigrè - inaccessibili dal 13 luglio -, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), oltre 100mila bambini nel Tigrè potrebbero essere in pericolo di vita e malnutrizione nei prossimi 12 mesi. Il governo federale etiope ha inoltre sospeso le operazioni di due organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano nella regione settentrionale del Tigrè, Medici senza frontiere (Msf) e il Consiglio norvegese per i rifugiati (Nrc), accusandole di contribuire a diffondere disinformazione sul conflitto in corso nel Tigrè e di assumere personale straniero senza regolare autorizzazione. (segue) (Res)