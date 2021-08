Vaticano: Papa all'Angelus, Dio non guarda l'apparenza ma l'umiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dio non guarda l'apparenza, ma il cuore ed è incantato dall'umiltà". Lo ha detto il Papa prima della recita dell'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, nella riccorenza dell'Assunzione di Maria. "Oggi, guardando a Maria assunta, possiamo dire che l'umiltà è la via che porta in Cielo – ha spiegato Bergoglio - la parola "umiltà" deriva dal termine latino humus, che significa "terra". È paradossale: per arrivare in alto, in Cielo, bisogna restare bassi, come la terra!" Papa Francesco ha quindi esortato a porci delle domande, per comprendere se i nostri comportamenti sono tali da aprirci alla grandezza di Dio: "Oggi allora possiamo chiederci: come sto a umiltà? – ha sottolineato Francesca - cerco di essere riconosciuto dagli altri, di affermarmi ed esser lodato oppure penso a servire? So ascoltare, come Maria, oppure voglio solo parlare e ricevere attenzioni? So fare silenzio, come Maria, oppure chiacchiero sempre? So fare un passo indietro, disinnescare litigi e discussioni oppure cerco solo di primeggiare? Maria, nella sua piccolezza, conquista i cieli per prima. Il segreto del suo successo sta proprio nel riconoscersi piccola, bisognosa". (Civ)