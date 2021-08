Vaticano: Papa, chi è pieno di sé non ha spazio per Dio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, ha sottolineato la grandezza dell'esistenza di Maria, apparentemente ordinaria ma estremamente grande: "È un grande messaggio di speranza per noi; per te, che vivi giornate uguali, faticose e spesso difficili – ha sottolineato il Papa - Maria ti ricorda oggi che Dio chiama anche te a questo destino di gloria. Non sono belle parole. Non è un lieto fine creato ad arte, una pia illusione o una falsa consolazione – ha concluso Bergoglio - no, è la pura realtà, viva e vera come la Madonna assunta in Cielo. Festeggiamola oggi con amore di figli, animati dalla speranza di essere un giorno con lei, in Cielo!". (Civ)