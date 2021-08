Afghanistan: talebani a Kabul, trattative su governo di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno iniziato a prendere il controllo della capitale dell’Afghanistan, Kabul, e sono in corso ora presso il palazzo presidenziale i negoziati tra le due parti per formare un governo di transizione. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno afgano, Abdul Sattar Mirzakwal, il quale ha rassicurato la popolazione sottolineando che Kabul non sarà attaccata e la transizione avverrà in modo pacifico. Un portavoce dei talebani a Doha, in Qatar, ha detto che i combattenti hanno ricevuto ordine di non prendere la città con la forza, garantendo un passaggio sicuro a chiunque voglia lasciarla. Tuttavia, secondo quando si apprende dalle testimonianze dei residenti, in città sarebbero presenti “alcuni combattenti armati”. (segue) (Res)