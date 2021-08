Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A destare preoccupazione c’è, infine, la sorte di migliaia di rifugiati eritrei attualmente intrappolati nei due campi profughi di May Ayni e Adi Harush, nella regione del Tigrè, dove l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha denunciato intimidazioni e violenze nei loro confronti. Stando alle ultime informazioni riportate da Eepa, 500 militari eritrei trasferiti a Humera sarebbero stati incaricati di prendere il controllo dei campi di May Ayni e Adi Harish per rapire i rifugiati e ricondurli forzatamente in Eritrea dopo aver distrutto i due campi profughi situati a Shemelba e a Hitsats. Il ritrovamento di oltre 50 cadaveri con mani legate e ferite di arma da fuoco, galleggianti sul fiume Tezeke in territorio sudanese, ha peraltro sollevato nuove critiche nei confronti dei tigrini, che si sono affrettati a respingere ogni responsabilità su quelle che sembrano a tutti gli effetti esecuzioni extragiudiziali. I corpi sono stati rinvenuti in un punto vicino alla sudanese Hamdayet, situata al triplo confine tra Sudan, Etiopia ed Eritrea e dove ha sede un campo profughi dell’Unhcr che negli ultimi mesi è stato progressivamente smantellato per garantire la sicurezza delle migliaia di eritrei che ci vivevano. Il campo è tuttavia rimasto un punto di snodo centrale per chi arriva con bisogni umanitari, prima di essere trasferito in altri campi di accoglienza. Proprio nei pressi di Hamdayet l’esercito eritreo ha posizionato di recente le sue truppe. (segue) (Res)