Francia: Paese diviso sul pass sanitario introdotto dal governo

- Il pass sanitario è diventato obbligatorio dal 9 agosto in Francia per accedere a una serie di luoghi pubblici, come bar, ristoranti e trasporti a lunga percorrenza. Ma il via libera definitivo da parte del Consiglio costituzionale di Parigi, interpellato sulla vicenda da 74 parlamentari francesi, non sembra aver posto fine alle tante polemiche sulla misura voluta dal governo. Quattro fine settimana consecutivi di proteste, che hanno visto coinvolte 150 città del Paese e oltre 200 mila persone scese in piazza il 7 agosto, sono la testimonianza del diffuso malcontento verso questa misura considerata necessaria per gestire la possibile quarta ondata di Covid-19. “La Francia non aveva alternativa all'introduzione del pass sanitario”, ha chiarito il presidente francese Emmanuel Macron in apertura del Consiglio di difesa che ha presieduto nei giorni scorsi in video collegamento da Fort de Bregancon. "La crisi non è ancora alle nostre spalle", ha sottolineato Macron parlando di una "situazione sanitaria più che delicata". "Ho voluto una riunione di questo Consiglio sanitario perché, sotto l'effetto della variante nota come Delta, la situazione sanitaria è più che delicata e richiede la nostra mobilitazione", ha affermato il presidente francese. Secondo Macron, la Francia ha raggiunto il numero di ricoveri registrato prima di giugno "ed è stata superata anche la soglia dei 1.600 pazienti" ricoverati. Oltre alla situazione nei Dipartimenti d’oltremare francesi di Martinica e Guadalupe, tornate in regime di serrata e di coprifuoco, preoccupa la situazione in alcune regioni del sud della Francia dove il tasso d’incidenza del Covid è salito a livelli di guardia. (segue) (Res)