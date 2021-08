Francia: Paese diviso sul pass sanitario introdotto dal governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo di Parigi sono arrivati alcuni chiarimenti, ma alcune situazioni sono destinate ancora a creare delle polemiche. Con l’entrata in vigore del pass sanitario in Francia per accedere a bar, ristoranti o mezzi di trasporto a lunga percorrenza, in questi luoghi viene meno l’obbligatorietà della mascherina sanitaria. “Gli obblighi di mascherina previsti dal presente decreto non si applicano alle persone che hanno avuto accesso a stabilimenti, luoghi, servizi ed eventi” interessati, si legge nel documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che precisa come i dipendenti che vi lavorano dovranno invece mantenere la mascherina. Fa discutere, al momento, l’obbligo di pass sanitario per gli accessi ai centri commerciali. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo francese, Gabriel Attal, sarà obbligatorio presentare il pass sanitario all'entrata di centri commerciali con una superficie di oltre 20 mila metri quadrati se verrà superata la soglia dei 200 casi di positivi al Covid-19 ogni 100 mila abitanti. L'esibizione del pass sanitario al momento non è richiesta per poter accedere a centri commerciali, anche se i prefetti hanno la facoltà di imporre tale obbligo a seconda di come evolve la situazione dei contagi. (segue) (Res)