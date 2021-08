Business news: Sudan-Etiopia: rifiuto proposta di mediazione Tigrè, Khartum richiama il suo ambasciatore da Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sudanese ha richiamato il suo ambasciatore in Etiopia, contestando il rifiuto espresso da Addis Abeba alla sua proposta di mediare nel conflitto del Tigrè. "L'Etiopia migliorerà la sua posizione se prenderà in considerazione ciò che il Sudan potrebbe fare... invece di rifiutare completamente tutti i suoi sforzi", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Khartum. Il governo etiope ha rifiutato l'offerta del Sudan di mediare nella guerra in corso in Etiopia fra l'esercito federale e i combattenti del Fronte popolare di liberazione del Tigrè (Tplf). Nel commentare il rifiuto del governo etiope, la portavoce del primo ministro Abiy Ahmed, Billene Seyoum, ha dichiarato ai giornalisti che Khartum dovrebbe risolvere la disputa sul confine con l'Etiopia prima di essere incaricata di tale mediazione. "Il rapporto con il Sudan è un po' complicato perché il livello di alcuni leader è già stato eroso, in particolare con le incursioni dell'esercito sudanese in territorio etiope", ha detto Seyoum in conferenza stampa. Per la portavoce di Addis Abeba "la fiducia è la base di qualsiasi negoziato e mediazione" ed è per questo che "questo aspetto deve essere affrontato a fondo prima che il Sudan possa essere considerato una parte credibile in termini di facilitazione di questo tipo di negoziati". A febbraio scorso, il Sudan aveva già richiamato il suo ambasciatore, Gamal al-Sheikh, dopo aver accusato le truppe etiopi di aver attraversato il confine sudanese e avvertito di "gravi ripercussioni" sulla sicurezza e la stabilità della regione. (Res)