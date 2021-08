Business news: Nigeria, epidemia di colera provoca oltre 800 morti da gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'epidemia di colera scoppiata a livello nazionale in Nigeria ha ucciso più di 800 persone negli ultimi mesi, mietendo il maggior numero di vittime fra i bambini. Lo fa sapere il Centro nigeriano per il controllo delle malattie (Ncdc), riferendo che da gennaio sono stati confermati oltre 31mila casi in almeno 22 dei 36 Stati nigeriani. Secondo l'Ncdc, il nord del paese è la zona più colpita. Sull'epidemia ha messo in guardia ieri anche il ministro della Salute del vicino Niger, Idi Illiassou Mainassara, precisando ai media locali che l'infezione è coincisa con un'ondata di forti piogge che ha contribuito a diffondere ulteriormente la malattia. Mainassara ha spiegato che l'epidemia si è sviluppata in Nigeria, infettando persone che hanno viaggiato anche in Niger o sono rientrati nel Paese: il ministro ha per il momento dato un bilancio di 12 morti e 201 infettati in tre regioni del Niger. "La maggior parte dei casi registrati sono legati a un'epidemia che imperversa da diversi mesi nelle vicine regioni transfrontaliere dove c'è una significativa mescolanza di popolazioni", ha dichiarato in una nota il ministro della Salute nigerino, ricordando che la precedente epidemia di colera in Niger si è verificata nel 2018 e nelle stesse regioni colpite oggi. (Res)