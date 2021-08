Business news: Nigeria, governo revocherà "presto" la sospensione di Twitter, concordate nuove condizioni di attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria revocherà "presto" il divieto di attività imposto nel paese alla piattaforma statunitense Twitter. Lo ha fatto sapere il ministro dell'Informazione e portavoce del governo, Lai Mohammed, specificando ai giornalisti che la decisione è stata presa nel quadro dell'ultimo consiglio dei ministri, tenuto ieri ad Abuja. Il ministro ha spiegato che i colloqui avviati con la società statunitense dopo la sospensione dello scorso giugno sono arrivati ad uno stadio avanzato e che "una soluzione amichevole è in vista". Fra le condizioni che il governo di Abuja ha imposto per mettere fine al divieto c'è l'obbligo per Twitter di registrare la sua attività in Nigeria, di assumere personale locale e di pagare le tasse nel paese. Fra le autorità nigeriane e la piattaforma Usa, ha ribadito il portavoce, sono stati compiuti "enormi progressi" per mettere fine alla controversia. Lo scorso 4 giugno il governo nigeriano ha emesso un avviso di sospensione a tempo indeterminato di Twitter per il presunto utilizzo della piattaforma per attività che minacciano l'unità del Paese. La mossa ha fatto seguito alla decisione della piattaforma social di cancellare un tweet del presidente Muhammadu Buhari sugli indipendentisti del Biafra, segnalato come offensivo dagli utenti, motivandola come una misura reciproca per "disinformazione e diffusione di notizie false" tramite la piattaforma. (Res)