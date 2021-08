Siria: la provincia di Dara’a al centro delle rotte energetiche regionali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia i recenti sviluppi nella regione hanno contribuito ad aumentare gli interessi di altri attori nel sud della Siria, rendendo la presenza di forze filo-iraniane nell’area di Dara’a un problema non solo più per Israele. Tra gli sviluppi vi sono il rilancio dei rapporti dell’Egitto con Qatar e Turchia, e l’alleanza regionale formata dal Cairo insieme a Giordania ed Iraq. In particolare Baghdad, che con il governo guidato da Mustafa al Kadhimi sta cercando di smarcarsi dall’Iran soprattutto per quanto riguarda le importazioni di gas, si sta rivolgendo alla Siria e all’Egitto. Lo scorso 29 aprile, il ministro del petrolio iracheno Ihsan Abdul Jabbar Ismail ha avuto una serie di colloqui con l’omologo siriano, Bassam Toumeh, con il quale ha concordato sull’opportunità di poter far fluire il gas egiziano verso l’Iraq proprio attraverso la Siria. Le esportazioni di gas dall'Egitto all'Iraq dovrebbero probabilmente passare attraverso un prolungamento dell'Arab Gas Pipeline, che va dall'Egitto alla Giordania, alla Siria e al Libano. La sezione siriana è stata completata nel 2008. (segue) (Res)