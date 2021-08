Ferragosto: gli appuntamenti in Piemonte e a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concerti, musei e party: in Piemonte Ferragosto è ricco d'iniziative per tutti i gusti. Si parte dal santuario di San Magno in provincia di Cuneo, dove si svolgerà il 41mo concerto sinfonico di Ferragosto. Dedicato a Carla Fracci, alla danza, alle figure femminili nel teatro e ai cinque adolescenti vittime del terribile incidente stradale avvenuto l'anno scorso a Castelmagno, sarà trasmesso da Rai3, RaiSat e RaiPlay alle 12.45 del 15 agosto. A Torino i musei civici saranno visitabili al costo di un euro. L'accesso sarà riservato solo ai possessori del Green oass. Mentre a Villa Glicini ci sarà il Summer party con grigliate e musica a bordo piscina. Al mausoleo della Bela Rosin ci sarà spazio anche per gli amanti dei libri, con la lettura di "L'uomo che piantava gli alberi" alle ore 21. Mentre in piazzale Mauro Rostagno continua la rassegna dedicata al cinema con la proiezione di "Marina", film del regista belga Stijn Coninx. (Rpi)