Migranti: crisi al confine fra Lituania e Bielorussia, la nuova rotta che preoccupa l’Ue arriva da Est (2)

- Questi fondi, tuttavia, non sosterranno la costruzione, approvata dal Parlamento della Lituania, di una recinzione metallica sormontata da filo spinato al confine con la Bielorussia. La recinzione metallica sarà alta quattro metri, lunga 508 chilometri, e coprirà un’ampia porzione dei 670 che compongono la frontiera condivisa con la Bielorussia. Costo dell’operazione circa 152 milioni di euro, secondo quanto riferisce il servizio della guardia di frontiera lituana. Il Parlamento lituano ha anche votato per consentire ai militari di pattugliare il confine con la Bielorussia insieme alle Guardie di frontiera e per respingere coloro che lo attraversano illegalmente. Al fianco della Lituania si è subito schierata la Lettonia, il primo ministro lettone Krisjanis Karins, secondo cui l'aumento del flusso di migranti illegali dalla Bielorussia verso il suo Paese e la Lituania è "un'esacerbazione della guerra ibrida contro l'Ue". l primo passo è stato verso la Lituania, la Lettonia è il prossimo obiettivo. Non dobbiamo permettere ai migranti che si trovano in Bielorussia di attraversare illegalmente il nostro confine. Questo è il confine esterno dell'Ue", ha affermato Karins. Al fianco della Lituania, inoltre, si sono schierati anche Polonia e Ucraina, un insieme di Paesi che, generalmente, si è soliti vedere in contrapposizione alla Russia ma che, in questa occasione, ha deciso di fare fronte comune contro la Bielorussia. (segue) (Res)