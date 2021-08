Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento del conflitto etiope oltre i confini dello Stato regionale del Tigrè ha aperto nelle ultime settimane nuovi sviluppi legati all’azione dei combattenti del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), dal 4 novembre scorso impegnati in un confronto militare che sta mettendo a dura prova le forze dell’esercito federale. Per contrastarli, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha di recente invitato "tutti i civili abili" alle armi ad unirsi alle forze armate federali: facendo leva sul senso di responsabilità e nel ricordare che "in passato le nostre forze hanno mostrato determinazione nel voler rimuovere le atrocità del gruppo terroristico Tplf dalla nostra storia", Ahmed ha sostenuto che sia "ora venuto il tempo in cui ogni cittadino etiope idoneo in età (militare) si unisca alle Forze di difesa, alle forze speciali e alle milizie per mostrare il suo valore". Il premier fa appello ad una vera e propria gestione delle attività militari, invitando anche chi non fosse abile o in età a partecipare all'organizzazione delle attività, e tutti i cittadini a restare vigili. "La battaglia non è contro il Tigrè ma contro i terroristi che si sono nascosti nel Tigrè", ha specificato il primo ministro - premio Nobel per la pace nel 2019 -, dichiarando che obiettivo delle forze federali è quello di "liberare gli abitanti del Tigrè, che sono usati dai terroristi", oltre che - tema frequente nei suoi interventi - di "ristabilire la pace sul territorio". (segue) (Res)