Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile (3)

- Gli effetti del conflitto, ormai generalizzato e che le milizie etniche dei diversi Stati regionali (Amhara, Oromia, Sidama, Somali e, ultimo in ordine di tempo, anche Benishangul-Gumuz), rimangono atroci. Nuovo teatro della guerra tigrina, la regione di Afar - confinante sia con l'Eritrea che con Gibuti - è stata nelle ultime settimane centro di continue ripercussioni su civili. Un totale di 200 persone, di cui la metà bambini, sono state uccise lo scorso 5 agosto durante un attacco condotto contro una scuola ed una struttura sanitaria nella regione di Afar: l'attacco, di cui ha dato notizia l'agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef), è stato un detonatore sotto diversi punti di vista. A livello di opinione pubblica e internazionale, l'episodio ha riacceso l'attenzione su un conflitto raccontato per mesi dalle autorità etiopi come semplice questione interna e che dallo scorso giugno ha invece preso un'ampiezza regionale, coinvolgendo anche sul fronte degli scontri intercomunitari paesi vicini, come Gibuti, dove almeno tre persone sono morte in violenze tra etnie somala e issa. Da parte loro i combattenti tigrini hanno condannato il massacro, respingendo ogni responsabilità e puntando a loro volta il dito contro le forze federali, più volte in passato accusate di crimini di guerra insieme alle forze alleate, formate in gran parte da unità eritree. Il portavoce del Tplf, Getachew Reda, ha assicurato che l’ex amministrazione dello Stato regionale del Tigrè – commissariata dal governo federale dallo scorso novembre dopo l’avvio del conflitto – "collaborerà con gli organismi competenti per accertare le responsabilità" di simili crimini, ribadendo che "le forze d(el premier) Abiy Ahmed hanno lanciato un'offensiva il 5 agosto contro le nostre forze a Galicoma", nella regione di Afar, e lasciando intendere che "mentre le nostre forze hanno sventato l'offensiva e sono tornate ai loro campi da allora, è del tutto plausibile sospettare che (il premier) Abiy Ahmed non si fermi davanti a nulla per colpire le nostre forze, incluso mettere in pericolo i bambini". (segue) (Res)