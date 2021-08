Etiopia: la chiamata alle armi del premier Ahmed spinge il Paese sull'orlo della guerra civile (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di assistenza una buona notizia arriva proprio dal Sudan - dall'inizio del conflitto vero bastione umanitario per i cittadini etiopi in fuga dalla guerra -, le cui autorità hanno annunciato l'apertura di un quarto campo per ospitare le centinaia di persone in fuga dal loro paese. Situato a Basenda, vicino alla regione etiope degli Amhara, il nuovo campo accoglierà nella prima fase fino a 2.500 rifugiati e nelle intenzioni delle autorità sudanesi mira a decongestionare la situazione degli altri tre campi già esistenti nel paese. Come dichiarato a "Sudan Tribune" dal direttore del campo, Mamoun Al-Daw, Basenda il sito sarà dedicato in particolare ad accogliere persone di nazionalità Gumuz e Komint. Almeno 50mila persone sono in viaggio verso Basenda da sette zone della regione degli Amhara, sfollamenti che sono dovuti da un lato ai combattimenti tra l'esercito federale etiope e i miliziani del Fronte di liberazione popolare del Tigràè (Tplf), dall'altro dalle lotte intercomunitarie scoppiate tra membri delle comunità di etnia komint e amhara da un lato, gumuz e amhara dall'altro. Secondo Al Daw, inoltre, ci sono oltre 3mila rifugiati di etnia komint che risiedono nella zona sudanese meridionale di Taya perché qui dispongono di un gran numero di mucche e bestiame. La risposta umanitaria nella località di Basenda rimane tuttavia condizionata da una grave carenza di acqua potabile oltre che di attrezzature per ricoveri e cibo, a causa del ritardo nella consegna di aiuti alimentari e di beni essenziali. (Res)