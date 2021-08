Vaticano: Papa, chi è pieno di sé non ha spazio per Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha invitato i fedeli a mantenersi umili per aprirsi al Signore: "Chi è pieno di sé non dà spazio a Dio, ma chi si mantiene umile permette al Signore di compiere grandi cose – ha detto il Pontefice - il poeta Dante definisce la Vergine Maria "umile e alta più che creatura". È bello pensare che la creatura più umile e alta della storia, la prima a conquistare i cieli con tutta sé stessa, in anima e corpo, trascorse la vita per lo più tra le mura domestiche, nell'ordinarietà. Le giornate della Piena di grazia non ebbero molto di eclatante. Si susseguirono spesso uguali, nel silenzio: all'esterno, nulla di straordinario. Ma lo sguardo di Dio è sempre rimasto su di lei, ammirato della sua umiltà, della sua disponibilità, della bellezza del suo cuore mai sfiorato dal peccato". (segue) (Civ)