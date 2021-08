Vaticano: Francesco, cessino le violenze in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello di Papa Francesco al termine dell'Angelus, affinché cessino le violenze in Afghanistan: "Fratelli e sorelle, mi unisco all'unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possono essere trovate al tavolo del dialogo - l'appello del Santo Padre - solo così la martoriata popolazione di quel paese, uomini, donne anziani e bambini, può far ritorno alle proprie casse e vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto al reciproco". (Civ)