Business News: Iraq, ministero Elettricità, Iran riduce esportazioni di gas destinato alle centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con l’arrivo di un’ondata di caldo in Iraq, dove sono previsti fino a 51 gradi Celsius, l’Iran ha deciso di ridurre le esportazioni di gas destinato al funzionamento delle centrali elettriche irachene. Lo ha reso noto il portavoce del ministero dell’Elettricità dell’Iraq, Ahmed Musa, secondo il quale l'Iran ha ridotto le esportazioni di gas in Iraq a da 30 a 22 milioni di metri cubi al giorno nella regione centrale e da 17 a cinque milioni di metri cubi al giorno nella regione meridionale. “La riduzione delle esportazioni è avvenuta per ragioni sconosciute e il ministero sta attualmente seguendo la questione con la parte iraniana e con l’ambasciata dell’Iran a Baghdad”, ha dichiarato Musa, sottolineando che la riduzione delle esportazioni ha influito sui tassi di produzione dell’energia elettrica nel Paese. (Res)